Продажне г*вно, – MamaRika згадала, як Повалій "зливала" українських артистів з відомого шоу

Співачка MamaRika згадала, як брала участь в музичному шоу, де суддею була зрадниця Таїсія Повалій. Вона розповіла, як артистка принижувала українських учасників ще у 2012 році.

Українська співачка MamaRika у 2012 році разом з іншими зірками брала участь у музичному шоу "Фабрика зірок. Росія – Україна". Тоді серед суддів були російські артисти, а ще Таїсія Повалій, яка ще тоді продемонструвала цинічність й лицемірство.

До теми Акторка Алла Мартинюк зізналася, що колишній чоловік-росіянин погрожував їхній доньці

MamaRika згадала цинізм Повалій

Настя Кочетова пригадала, що ще тоді Таїсія Повалій ставила низькі бали українським учасникам. Ймовірно, за це їй заплатили.

Ще тоді, коли в Україні вона вважалася артисткою, ми думали, що вона наша. Перепрошую, це г*вно сиділо в журі, і нас мочило. Своїх українських артистів. Логічно, якщо ти наша, то ти своїх підтримуєш усіма силами. А вона нам ставила 1 – 2 бали. Вона нас зливала, бо їй сказали це робити. Продажне г*вно, я не можу стримати себе.

MamaRika зізналась, що не могла спокійно реагувати на такі вчинки, а тому скандалила з її чоловіком. "Час розставив все на свої місця, де вона зараз, ти знаєш. Вона нас мочила жорстко, я потім підходила до її чоловіка, Ліхути, і казала: "Що ви творите, у вас совість є, ми свої". Я не така, що буду мовчати, ми скандалили. Ця гниль ще тоді проявлялась. Ці люди там і залишились".

Інтерв'ю з MamaRika: дивіться відео онлайн

Що зараз з Повалій

Таїсія Повалій розважала московську публіку, виступаючи на пропагандистських концертах. Вона заспівала на тлі української символіки пісню "Рідна мати моя". Так само вона зганьбилась, коли заспівала українською на "Блакитному вогнику" у Новий рік.

Також зрадниця підтвердила, що підтримує "спецоперацію", а отже – вбивство мирних жителів та геноцид українців.

Та зараз Таїсія Повалій не потрібна навіть у Росії. Там скасовують не тільки її великі концерти, але й виступи у кафе та ресторанах.