Вже ніхто й не очікував адекватної позиції співачки-зрадниці Таїсії Повалій, однак вона насмілилась на черговий цинічний вчинок. Поки Росія обстрілювала Україну в новорічну ніч, артистка розважала росіян, повідомляє 24 Канал.

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Повалій розважала росіян у новорічну ніч

Попри війну на російських пропагандистських каналах показували розважальне шоу "Блакитний вогник" з артистами, які підтримують геноцид і вбивства українців.

На сцені з'явилась і Таїсія Повалій, яка називала війну "складною ситуацією". Вона цинічно заспівала легендарний твір Володимира Івасюка "Червона рута" українською мовою.

Повалій на російському ТБ заспівала українською: відео

У мережі засуджують черговий цинічний вчинок Таїсії Повалій. Та дехто вже змирився з позицією зрадниці та піджартовує через її українську:

"Івасюк перевертається у труні. Особливо від оплесків Джигарханяна";

"Як іронічно. Нас тут буквально вбивають за українську мову, але їй ок походу";

"Зрадниця! Коли Україну бомблять вона співає і танцює для катів свого народу";

"Раніше українці святкували під російські пісні, тепер росіяни під українські. Українізація в процесі. Браво, агент Повалій";

"Боже, це ж треба так любити гроші. Доки ваших родичів, знайомих і колишніх друзів сьогодні бомбардували ви співаєте для катів";

"Зрадниця продажна".

Нагадаємо, як 31 грудня, так й зранку 1 січня по Україні тривали повітряні тривоги та лунали вибухи. Терористи на зимові свята атакували ракетами та дронами. Атака здійснювалась на Київщину, Миколаївщину та інші області.