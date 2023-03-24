Писати 16-річній доньці тато-росіянин почав на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік погрожував дівчині та залякував своїм приїздом.

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Алла Мартинюк розповіла, що чоловік підтримує російську агресію. Тож він психологічно тиснув на дитину та погрожував.

Написав, що він приїде сюди. Каже: "Донечко, я вже скоро буду поруч". Я її дуже довго виводила емоційно. Як так, каже: "Тату, ти їдеш мене вбивати?". "Ти ж знаєш, я за мир, я вступив у лави російської армії". Потім він сміявся, казав, що жартував,

– пригадує акторка.

Після цього донька та Алла заблокували чоловіка у всіх месенджерах. За словами артистки, зараз чоловік десь в Польщі, дзвонив з закордонного номеру. "Алло, алло. Алла, ви досі на мене сердитесь?". Я така: "До побачення", – розповіла артистка.

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До слова, донька Ольги Сумської акторка Антоніна Паперна зараз живе у Москві та продовжує мовчати про війну в Україні. Зіркова мама нещодавно пояснила позицію доньки Тоні: "Ті, хто живуть там (в Росії – 24 Канал) знають, як важко там щось сказати чи написати.. Розумієте, люди там просто зникають".