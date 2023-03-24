Украинская певица MamaRika в 2012 году вместе с другими звездами участвовала в музыкальном шоу "Фабрика звезд. Россия – Украина". Тогда среди судей были российские артисты, а еще Таисия Повалий, еще тогда продемонстрировавшая циничность и лицемерие.

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MamaRika упомянула цинизм Повалий

Настя Кочетова напомнила, что еще тогда Таисия Повалий ставила низкие баллы украинским участникам. Вероятно, за это ей заплатили.

Еще тогда, когда в Украине она считалась артисткой, мы полагали, что она наша. Извиняюсь, это сидело в жюри, и нас мочило. Своих украинских артистов. Логично, если ты наша, ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1 – 2 балла. Она нас сливала, потому что ей сказали это делать. Продажное г*вно, я не могу сдержать себя.

MamaRika призналась, что не могла спокойно реагировать на такие поступки, а потому скандалила с ее мужем. "Время расставило все на свои места, где она сейчас, ты знаешь. Она нас мочила жестко, я потом подходила к ее мужу, Лихуте, и говорила: "Что вы творите, у вас совесть есть, мы свои". Я не такая, что буду молчать, мы скандалили. Эта гниль еще тогда проявлялась. Эти люди там и остались".

Интервью с MamaRika: смотрите видео онлайн

Что сейчас с Повалий

Таисия Повалий развлекала московскую публику, выступая на пропагандистских концертах Она спела на фоне украинской символики песню "Рідна мати моя". Так же она опозорилась, когда спела на украинском на "Голубом огоньке" в Новый год.

Также предательница подтвердила, что поддерживает "спецоперацию", а значит – убийство мирных жителей и геноцид украинцев.

Да сейчас Таисия Повалий не нужна даже в России. Там упраздняют не только ее большие концерты, но и выступления в кафе и ресторанах.