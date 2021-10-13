У своєму блозі MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) часто порушує гострі теми. Цього разу вона висловилась про домагання в громадських місцях. Якщо сама артистка не потрапляла в подібні ситуації, то її близькі – так.

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Співачка не стала вдаватися до деталей, однак розповіла, що до її подруги чіплялися на людях. Невідомо, як поводились свідки інциденту, однак MamaRika полізла до нахаби з кулаками. На щастя, все обійшлося.

Мені пощастило, що маю гострий язик і відсікаю подібних кадрів однією фразою або ж поглядом… Я навіть влізла в бійку захищаючи свою подругу. Усе закінчилося добре, але буває і по-іншому,

– поділилась зірка.

MamaRika / Фото з інстаграму співачки

У коментарях фоловери подякували MamaRika за те, що порушує такі важливі теми. Одні з прихильниць навіть поділилися своїми історіями домагань у публічних місцях. Зауважимо, що більшість з них траплялись у громадському транспорті.

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Оля Полякова пригадувала, що в школі до неї чіплявся вчитель фізкультури, однак про інтимні випадки на уроках вона нікому так і не розповіла.

Зірку серіалу "Кріпосна" Наталку Денисенко ледь не зґвалтували, коли їй було 8 років. Маніяк чатував на неї в під'їзді.

Співачку Alyosha ж могли зґвалтувати у 13 років, теж у під'їзді. На дівчину напав хлопець з будинку, однак її врятував гучний крик, на який збіглися сусіди.

Повний текст публікації MamaRika:

Поговоримо про домагання в громадських місцях. Здавалося б, що тут говорити, бо мало з ким це стається, але ж якраз ні! За статистикою, 78% жінок зазнавали домагань у громадських місцях, уявіть собі, які цифри! Хочете ще більший шок – 86% свідків цих домагань не знали, як діяти в цій ситуації, так само як і самі об'єкти домагань.

Чомусь у нас заведено мовчати про цю проблему, уникати її та вдавати, ніби це нормально, коли хтось чіпляється на вулиці або ж відпускає недоречні фрази з приводу зовнішності, або ж найгірше – дозволяє собі тактильний контакт.

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Я дуже ціную особистий простір і не сприймаю хамства. Мені пощастило, що я маю гострий язик і відсікаю подібних кадрів однією фразою або ж поглядом. Але що робити, коли застосовується сила? Як себе захистити? Скажу чесно, у Мамки була така ситуація, і я навіть влізла в бійку, захищаючи свою подругу. Усе закінчилося добре, але буває й по-іншому.