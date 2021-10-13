В своем блоге MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) часто поднимает острые темы. На этот раз она высказалась о домогательствах в общественных местах. Если сама артистка не попадала в подобные ситуации, то ее близкие – да.

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Певица не стала вдаваться в детали, однако рассказала, что к ее подруге приставали на людях. Неизвестно, как вели себя свидетели инцидента, однако MamaRika полезла к наглецу с кулаками. К счастью, все обошлось.

Мне повезло, что у меня острый язык и отсекаю подобных кадров одной фразой или взглядом... Я даже влезла в драку защищая свою подругу. Все закончилось хорошо, но бывает и по-другому,

– поделилась звезда.

MamaRika / Фото из инстаграма певицы

В комментариях фолловеры поблагодарили MamaRika за то, что он затрагивает такие важные темы. Одни из поклонниц даже поделились своими историями домогательств в публичных местах. Заметим, что большинство из них попадались в общественном транспорте.

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Оля Полякова вспоминала, что в школе к ней приставал учитель физкультуры, однако об интимных случаях на уроках она никому так и не рассказала.

Звезду сериала "Крепостная" Наталку Денисенко едва не изнасиловали, когда ей было 8 лет. Маньяк караулил ее в подъезде.

Певицу Alyosha могли изнасиловать в 13 лет, тоже в подъезде. На девушку напал парень из дома, однако ее спас громкий крик, на который сбежались соседи.

Полный текст публикации MamaRika:

Поговорим о домогательствах в общественных местах. Казалось бы, что тут говорить, потому что мало с кем это происходит, но ведь как раз нет! По статистике, 78% женщин подвергались домогательствам в общественных местах, представьте себе, какие цифры! Хотите еще больший шок – 86% свидетелей этих притязаний не знали, как действовать в этой ситуации, так же как и сами объекты притязаний.

Почему-то у нас принято молчать об этой проблеме, избегать ее и делать вид, будто это нормально, когда кто-то цепляется на улице или же отпускает неуместные фразы по поводу внешности, или же хуже всего – позволяет себе тактильный контакт.

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Я очень ценю личное пространство и не воспринимаю хамства. Мне повезло, что я имею острый язык и отсекаю подобных кадров одной фразой или же взглядом. Но что делать, когда применяется сила? Как себя защитить? Скажу честно, у Мамки была такая ситуация, и я даже влезла в драку, защищая свою подругу. Все закончилось хорошо, но бывает и по-другому.