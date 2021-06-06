В інтерв'ю Маші Єфросиніній Наталка Денисенко розповіла, що могла стати жертвою педофіла у 8 років. Вона пригадала день, коли сама гуляла на дитячому майданчику й помітила поряд підозрілого "великого рудого мужика".

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Тоді вона хотіла покликати надвір подругу, однак дівчинка була зайнята. Коли Денисенко спускалася назад, у під'їзді на неї накинувся той самий маніяк.

Він мене схопив, затиснув рот і почав тертися. Я, звичайно ж, відчувала, що у нього там щось. Я розуміла, що це таке, але зі мною батьки не говорили на цю тему – радянське виховання, сексу немає,

– розповіла Наталка Денисенко.

Зірка серіалу "Кріпосна" додала, що чоловік став тягти її наверх, однак вона вирвала руку та била по дзвінкам. Той злякався і відпустив дівчинку. Наталка Денисенко повернулася додому дуже наляканою та трусилася, однак так і не пояснила мамі, що насправді сталося.

"Я прийшла додому, і все, що я могла сказати мамі: "Мене налякав дядько", – пригадала акторка.

Зараз Наталка Денисенко дуже багато уваги приділяє сексуальному вихованню сина Андрія. Малюку всього 3 роки, а він вже розуміє, що ніхто не повинен чіпати його тіло.

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