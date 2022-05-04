MamaRika випустила пісню-крик душі: щемливий кліп, де вона годує 9-місячного сина грудьми
Джерело:ютуб-канал MamaRika
MamaRika, як і мільйони українських матерів, тікала від війни за кордон. Вона вже повернулася на Батьківщину й присвятила нову пісню "Сину" всім тим, чия доля схожа на її, хто теж рятував дітей від вибухів і ракет.
33-річна MamaRika без перебільшень заявила, що лірична пісня "Сину" – це крик душі кожної української матері. У неї вона вклала весь біль і страх, які відчувала, коли над її будинком біля Гостомеля пролітали російські ракети.
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MamaRika випустила пісню "Сину"
Прем'єра треку відбулася 4 травня. Він про українок, котрі стали символом сили та любові у всьому світі, котрі "подолали страшний та важкий шлях, щоб врятувати свою дитину".
Я ніколи не забуду те, як пригортала свого сина Давіда до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. У той момент ти готовий віддати своє життя, стати під кулі, лиш би твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни,
– проникливо написала MamaRika.
Так, головний меседж пісні "Сину" – Україна повинна здолати ворога й дати всім малюкам світле, мирне майбутнє, щоб у їхніх очах більше ніколи не було страху.
"Жодна дитина не повинна страждати через амбіції хворого диктатора. Бережіть наших дітей! Бережіть наше майбутнє", – закликала MamaRika на початку кліпу. У ньому вона показала, як годує 9-місячного Давида грудьми на тлі розрухи.
MamaRika – Сину: дивіться відео онлайн
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