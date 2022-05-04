33-летняя MamaRika без преувеличений заявила, что лирическая песня "Сину" – это крик души каждой украинской матери. В нее она вложила всю боль и страх, которые испытывала, когда над ее домом у Гостомеля пролетали российские ракеты.
Горячая тема Не выдержала и вернулась, – MamaRika приехала в Украину с 9-месячным сыном
MamaRika выпустила песню "Сыну"
Премьера трека состоялась 4 мая. Он об украинках, которые стали символом силы и любви во всем мире, "преодолели страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка".
Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В тот момент ты готов отдать свою жизнь, стать под пули, лишь бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны,
– проникновенно написала MamaRika.
Так, главный месседж песни "Сину" – Украина должна одолеть врага и дать всем малышам светлое, мирное будущее, чтобы в их глазах больше никогда не было страха.
"Ни один ребенок не должен страдать из-за амбиций больного диктатора. Берегите наших детей! Берегите наше будущее", – призвала MamaRika в начале клипа. В нем она показала, как кормит 9-месячного Давида грудью на фоне разрухи.
MamaRika – Сину: смотрите видео онлайн
Последние премьеры украинских звезд
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- Реперша Alyona Alyona поразила эмоциональным треком "Перемога", в котором назвала украинцев "предками Чорновола, Стуса і батька Бандери".