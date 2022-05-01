Відомі українські музиканти об'єдналися заради чергового зворушливого ролика. Вони переспівали хіт "Скрябіна" "Місця щасливих людей".
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Зірки зворушили кавером "Місця щасливих людей"
Андрій Кузьменко свого часу присвятив цю пісню містам, де він провів певний час у своєму житті. Українські зірки натомість згадали у композиції міста України – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів та Львів. Вони одні з тих, що найбільше постраждали від російської військової агресії.
До створення треку приєднались учасники гурту "Скрябін" та інші українські артисти:
- Юрко Юрченко,
- Олександра Заріцька,
- Артем Пивоваров,
- Сергій Танчинець,
- Фагот,
- Наталія Могилевська,
- Іван Navi,
- Руслана.
У пісні залишили уривок і від оригінального хіта.
"Пісня також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна. "Дякую вам, люди“, – сказав би Кузьма", – поділились знаменитості.
Кавер на пісню "Скрябіна" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн
Як реагує мережа
Зворушлива пісня розчулила багатьох. Про це люди пишуть у коментарях і діляться враженнями від каверу:
- "До сліз просто. Я сам з Маріуполя, але з багатьма українськими містами щось пов'язує";
- "Дуже гарно вийшло, молодці";
- "Кузьма, я знаю, ти з нами. Спочивай у мирі";
- "Ще раз переконуюся що вічне не можна забути. Мені 37 років, я виріс на музиці Кузьми. Моєму сину 6 рочків, і він слухає коломийки Скрябіна. Я щасливий";
- "Надзвичайно проникливе виконання";
- "Дуже гарно зробили, дякую. І Кузьма з ними";
- "Улюблена пісня заграла новими фарбами";
- "Дуже гарне відео і виконання пісні нашими зірками! Але сьогодні навертаються сльози, коли бачиш, якою була рідна Україна до війни і якими були наші найкращі міста, котрі тепер потерпають від загарбника. Та все ж маємо велику надію, що перемога буде за нами".