Відомі українські музиканти об'єдналися заради чергового зворушливого ролика. Вони переспівали хіт "Скрябіна" "Місця щасливих людей".

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Зірки зворушили кавером "Місця щасливих людей"

Андрій Кузьменко свого часу присвятив цю пісню містам, де він провів певний час у своєму житті. Українські зірки натомість згадали у композиції міста України – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів та Львів. Вони одні з тих, що найбільше постраждали від російської військової агресії.

До створення треку приєднались учасники гурту "Скрябін" та інші українські артисти:

Юрко Юрченко,

Олександра Заріцька,

Артем Пивоваров,

Сергій Танчинець,

Фагот,

Наталія Могилевська,

Іван Navi,

Руслана.

У пісні залишили уривок і від оригінального хіта.

"Пісня також прозвучить як гімн великого медійного благодійного заходу, проведення якого готується спільно з національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У рамках заходу буде започатковано фінансування відновлення медійної інфраструктури постраждалих українських міст. Збір коштів буде проводитись на БО Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна. "Дякую вам, люди“, – сказав би Кузьма", – поділились знаменитості.

Кавер на пісню "Скрябіна" – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн

Як реагує мережа

Зворушлива пісня розчулила багатьох. Про це люди пишуть у коментарях і діляться враженнями від каверу: