Шматочок композиції артист опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Фільм, для якого співав Wellboy, мали презентувати ще в березні, однак через війну прем'єру довелося відкласти.

Дивіться також Світова прем'єра: Ед Ширан та "Антитіла" презентували пісню

Тепер продюсери мріють про швидку перемогу та зустріч з глядачами в кінотеатрах мирної України.

Краще ніж в Кузьми в мене ніколи не вийде, але я став одним із 16 українських виконавців, що заспівали кавер-версії пісень "Скрябіна", які стали саундтреком повнометражного фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Кузьми Скрябіна,

– повідомив Wellboy.

"Прямолінійний, чесний, мудрий, смішний, Кузьма був і залишається для мене прикладом великого українського артиста, творчість якого безповоротно вплинула на сприйняття мною української музики. Увімкніть Скрябіна, послухайте Кузьму і стане легше, стане кольорово", – додав артист.

Кавер Wellboy на пісню "Скрябіна" – "Просто ми": слухайте пісню онлайн

Зазначимо, українські зірки переспівали пісню Кузьми Скрябіна "Місця щасливих людей", у якій згадали відомі міста, що постраждали від рук російських загарбників, – Київ, Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон, Суми, Чернігів та Львів.