32-річна MamaRika не стала б розкривати вартість пологів, якби не наполегливі фани. Це запитання вона чула найчастіше, тому вирішила бути чесною зі своєю аудиторією. Так, народження сина у приватній клініці обійшлось артистці в 43 300 гривень.

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"У нас був пакет послуг "Комфорт", а палата – "Стандарт +". Нам було затишно, комфортно та круто", – повідомила MamaRika.

Таку шалену суму співака назвала "максимально лояльною й доступною для всіх". До слова, вона так і не озвучила вартість пологів в особистому інстаграм-блозі, залишивши посилання на сайт з прайсом приватної клініки в Києві.

Що відомо про пологи MamaRika