32-річна MamaRika не стала б розкривати вартість пологів, якби не наполегливі фани. Це запитання вона чула найчастіше, тому вирішила бути чесною зі своєю аудиторією. Так, народження сина у приватній клініці обійшлось артистці в 43 300 гривень.
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"У нас був пакет послуг "Комфорт", а палата – "Стандарт +". Нам було затишно, комфортно та круто", – повідомила MamaRika.
Таку шалену суму співака назвала "максимально лояльною й доступною для всіх". До слова, вона так і не озвучила вартість пологів в особистому інстаграм-блозі, залишивши посилання на сайт з прайсом приватної клініки в Києві.
Що відомо про пологи MamaRika
- Перша вагітність співачки була непростою, адже на ранніх термінах вона страждала від сильного токсикозу, а через загрозу викидня відмовилась від усього – перельотів, спорту, активного способу життя.
- Народжувати в приватній клініці MamaRika вирішила після того, як втекла з державного пологового. Зірку обурило те, що її хотіли покласти на стаціонар та оглядати в присутності інших пацієнток.
- Як з'ясувалось, столичну лікарню артистка обрала недарма – їй довелось робити кесарів розтин. Вона ні секунди не вагалась, адже на кону було життя та здоров'я сина.