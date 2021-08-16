32-летняя MamaRika не стала бы раскрывать стоимость родов, если бы не настойчивые фанаты. Этот вопрос она слышала чаще всего, поэтому решила быть честной со своей аудиторией. Так, рождение сына в частной клинике обошлось артистке в 43 300 гривен.

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"У нас был пакет услуг "Комфорт", а палата – "Стандарт +". Нам было уютно, комфортно и круто", – сообщила MamaRika.

Такую бешеную сумму певца назвала "максимально лояльной и доступной для всех". К слову, она так и не озвучила стоимость родов в личном инстаграм-блоге, оставив ссылку на сайт с прайсом частной клиники в Киеве.

Что известно о родах MamaRika