MamaRika розчулила новим кліпом на композицію "Сльози і пісні": "Додасть віри і сил"

Українська співачка MamaRika презентувала нову пісню та кліп "Сльози і пісні". Ця композиція про тих, хто щодня чекає почути та побачити чоловіка, брата, сина чи батька.

Українська співачка MamaRika презентувала пісню "Сльози і пісні" та кліп. Композиція розповідає про те, що зараз болить кожному українцю.

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Прем'єра від MamaRika

Композиція та відеоробота присвячена жінкам, що відірвані від чоловіків, які зараз захищають країну. Співачка хотіла підтримати тих, хто зараз очікує хоч би на одну звістку та не втрачають надію, що коханий повернеться додому живим.

У новій пісні MamaRika рефлексує про те, скільки наших героїв у полоні, скільки безвісти зниклих, а скільки вже на небесах янголами продовжують оберігати всіх нас. Листи, які жінки пишуть найдорожчим, співачка порівнює з невидимими ниточками, що дають надію.

Щодня я отримую десятки повідомлень від моїх шанувальниць про те, що вони чекають своїх чоловіків з війни, і що з моєю музикою їм стає трошки легше. Всім серцем сподіваюся, що пісня "Сльози і пісні" не стане виключенням та додасть віри і сил всім тим, хто зараз проживає найважчі дні свого життя,

– поділилася MamaRika.

MamaRika – "Сльози і пісні": дивіться відео онлайн

"Сльози і пісні" про кожну маму, яка чекає сина з війни, про кожну жінку, яка не втрачає надії обійняти свого коханого, про кожну дитину, яка мріє почути голос тата на іншому кінці слухавки.



MamaRika / Фото Олексія Михалевського

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