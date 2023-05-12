Вже за лічені дні відбудеться великий фінал Євробачення-2023. У суботу, 13 травня, глядачі та журі музичного конкурсу вирішать, хто заслуговує на перемогу.

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Порядок виступів учасників у фіналі Євробачення

11 травня прогримів 2 півфінал, з якого до наступного етапу конкурсу пройшло 10 учасників. Одразу ж після півфіналу учасники визначили жеребкуванням порядок виступів у грандіозному фіналі. Порядковий номер представників України TVORCHI було відомо й раніше: вони заспівають Heart Of Steel під 19 номером.

  1. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
  3. Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
  4. Польща: Blanka – Solo
  5. Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  6. Франція: La Zarra – Évidemment;
  7. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  8. Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
  9. Швеція: Loreen – Tattoo
  10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  11. Італія: Marco Mengoni – Due vite;
  12. Естонія: Alika – Bridges
  13. Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
  14. Чехія: Vesna – My Sister's Crown
  15. Австралія: Voyager – Promise
  16. Бельгія: Gustaph – Because Of You
  17. Вірменія: Brunette – Future Lover
  18. Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  19. Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
  20. Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
  21. Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  22. Литва: Monika Linkyte – Stay
  23. Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
  24. Словенія: Joker Out – Carpe Diem
  25. Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
  26. Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song.


Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Важливе про Євробачення-2023

Нагадуємо, що Євробачення-2023 проходить від імені України в британському Ліверпулі на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал пройшов 9 травня, другий – 11 травня.

На конкурсі виступає безліч українських зірок. Наприклад, у першому півфіналі Alyosha з британською співачкою виконала неймовірний номер, присвячений біженцям. У другому виступила Марія Яремчук з іншими українськими артистами.

Україну підтримують інші учасники Євробачення-2023. Хорватський гурт Let 3 співає антивоєнну пісню про "маленького підлого психопата", чеський гурт Vesna має конкурсний трек з приспівом українською, молдаванин Паша Парфені розповідав про рідних в Україні, а Теодор Андрей відзначився заявою "Кохайтесь, а не воюйте".