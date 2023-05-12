Вже за лічені дні відбудеться великий фінал Євробачення-2023. У суботу, 13 травня, глядачі та журі музичного конкурсу вирішать, хто заслуговує на перемогу.
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Порядок виступів учасників у фіналі Євробачення
11 травня прогримів 2 півфінал, з якого до наступного етапу конкурсу пройшло 10 учасників. Одразу ж після півфіналу учасники визначили жеребкуванням порядок виступів у грандіозному фіналі. Порядковий номер представників України TVORCHI було відомо й раніше: вони заспівають Heart Of Steel під 19 номером.
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Польща: Blanka – Solo
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Франція: La Zarra – Évidemment;
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Італія: Marco Mengoni – Due vite;
- Естонія: Alika – Bridges
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Австралія: Voyager – Promise
- Бельгія: Gustaph – Because Of You
- Вірменія: Brunette – Future Lover
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song.
Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення
Важливе про Євробачення-2023
Нагадуємо, що Євробачення-2023 проходить від імені України в британському Ліверпулі на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал пройшов 9 травня, другий – 11 травня.
На конкурсі виступає безліч українських зірок. Наприклад, у першому півфіналі Alyosha з британською співачкою виконала неймовірний номер, присвячений біженцям. У другому виступила Марія Яремчук з іншими українськими артистами.
Україну підтримують інші учасники Євробачення-2023. Хорватський гурт Let 3 співає антивоєнну пісню про "маленького підлого психопата", чеський гурт Vesna має конкурсний трек з приспівом українською, молдаванин Паша Парфені розповідав про рідних в Україні, а Теодор Андрей відзначився заявою "Кохайтесь, а не воюйте".