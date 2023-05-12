Вже за лічені дні відбудеться великий фінал Євробачення-2023. У суботу, 13 травня, глядачі та журі музичного конкурсу вирішать, хто заслуговує на перемогу.

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Порядок виступів учасників у фіналі Євробачення

11 травня прогримів 2 півфінал, з якого до наступного етапу конкурсу пройшло 10 учасників. Одразу ж після півфіналу учасники визначили жеребкуванням порядок виступів у грандіозному фіналі. Порядковий номер представників України TVORCHI було відомо й раніше: вони заспівають Heart Of Steel під 19 номером.

Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Португалія: Mimicat – Ai Coraçao Швейцарія: Remo Forrer – Watergun Польща: Blanka – Solo Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava Франція: La Zarra – Évidemment; Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Іспанія: Blanca Paloma – Eaea; Швеція: Loreen – Tattoo Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje Італія: Marco Mengoni – Due vite; Естонія: Alika – Bridges Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha Чехія: Vesna – My Sister's Crown Австралія: Voyager – Promise Бельгія: Gustaph – Because Of You Вірменія: Brunette – Future Lover Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna Україна: TVORCHI – Heart Of Steel Норвегія: Alessandra – Queen of Kings Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter; Литва: Monika Linkyte – Stay Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn Словенія: Joker Out – Carpe Diem Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song.



Порядок виступів у фіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Важливе про Євробачення-2023

Нагадуємо, що Євробачення-2023 проходить від імені України в британському Ліверпулі на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал пройшов 9 травня, другий – 11 травня.

На конкурсі виступає безліч українських зірок. Наприклад, у першому півфіналі Alyosha з британською співачкою виконала неймовірний номер, присвячений біженцям. У другому виступила Марія Яремчук з іншими українськими артистами.

Україну підтримують інші учасники Євробачення-2023. Хорватський гурт Let 3 співає антивоєнну пісню про "маленького підлого психопата", чеський гурт Vesna має конкурсний трек з приспівом українською, молдаванин Паша Парфені розповідав про рідних в Україні, а Теодор Андрей відзначився заявою "Кохайтесь, а не воюйте".