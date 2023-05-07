Захисниця Маріуполя Валерія "Нава" Суботіна вийшла заміж за Андрія "Бороду" 5 травня, а через 2 дні воїн загинув, захищаючи Україну. Співачка Марія Бурмака заспівала пісню про їхнє кохання.

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Бурмака присвятила пісню парі з "Азовсталі"

Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь", тоді як Марія Бурмака стала виконавицею цієї композиції.

Це неймовірно щемка історія. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором. А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя. 5 травня – річниця весілля Андрія і Валерії. Саме тому прем’єра пісні і відео заплановано в цей день,

– поділилась Марія Бурмака.

"7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їх подвиг завжди залишиться в наших серцях".

Марія Бурмака – "Кохання сталь": дивіться відео онлайн

Зауважимо, 10 квітня речниця полку "Азов", захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія "Нава" Карпиленко (Суботіна) повернулась в Україну під час обміну полоненими.

Тиждень тому, 30 квітня, Валерія привітала загиблого чоловіка з Днем прикордонника. Вона згадала, як Андрій "Борода" залишився захищати Маріуполь з кількома побратимами. Та не хотів йти у шпиталь, коли отримав поранення – одразу повернувся на позиції.