Роман Сасанчин показав маму, яка вчиться ходити після боротьби з COVID-19

Переможець 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин поділився, що його мама одужала від COVID-19 після двох місяців хвороби. Євдокія Петрівна досі перебуває в лікарні та вчиться ходити.
У День матері, який святкували 9 травня, співак Роман Сасанчин поділився з багатотисячною аудиторію шанувальників радісною звісткою.
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Його мама Євдокія Петрівна нарешті отримала негативний тест на коронавірус, з яким боролася довгих два місяці. Жінку перевели з реанімації до стаціонарного відділення, де триватиме реабілітація.
Мою маму перевели з реанімації у звичайне відділення, де її поки лікують. Тест на COVID-19 вже негативний, залишилася тільки реабілітація. Її зараз вчать ходити, вона потрохи піднімається з ліжка, багато говорить. Для нас це величезна радість,
– поділився Роман Сасанчин.
Переможець "Голосу країни" показав, як ненька вчиться ходити на милицях по лікарняній палаті. З відео видно, що Євдокія Петрівна докладає великих зусиль, аби врешті-решт одужати та повернутися до повноцінного життя.
Мама Романа Сасанчин вчиться ходити: дивіться відео онлайн
Що відомо про хворобу мами Романа Сасанчина
- У березні мама переможця "Голосу країни" захворіла на коронавірус. Спочатку їй ставало легше, вона нібито одужувала, однак COVID-19 спричинив серйозні ускладнення. Жінка перебувала в лікарні в критичному стані під апаратом ШВЛ. Тоді Роман Сасанчин звернувся до небайдужих за допомогою.
- Слідом за мамою співака госпіталізували з коронавірусом. Він вчасно звернувся до лікарів, тому швидко поборов підступну недугу.
- Після одужання Роман Сасанчин присвятив пісню важкохворій мамі. Зворушлива композиція отримала назву "Мамо". Публіка почула трек у день народження Євдокії Петрівни.