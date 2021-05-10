Роман Сасанчин показав маму, яка вчиться ходити після боротьби з COVID-19

Переможець 10 сезону "Голосу країни" Роман Сасанчин поділився, що його мама одужала від COVID-19 після двох місяців хвороби. Євдокія Петрівна досі перебуває в лікарні та вчиться ходити.

У День матері, який святкували 9 травня, співак Роман Сасанчин поділився з багатотисячною аудиторію шанувальників радісною звісткою.

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Його мама Євдокія Петрівна нарешті отримала негативний тест на коронавірус, з яким боролася довгих два місяці. Жінку перевели з реанімації до стаціонарного відділення, де триватиме реабілітація.

Мою маму перевели з реанімації у звичайне відділення, де її поки лікують. Тест на COVID-19 вже негативний, залишилася тільки реабілітація. Її зараз вчать ходити, вона потрохи піднімається з ліжка, багато говорить. Для нас це величезна радість,

– поділився Роман Сасанчин.

Переможець "Голосу країни" показав, як ненька вчиться ходити на милицях по лікарняній палаті. З відео видно, що Євдокія Петрівна докладає великих зусиль, аби врешті-решт одужати та повернутися до повноцінного життя.

Мама Романа Сасанчин вчиться ходити: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу мами Романа Сасанчина