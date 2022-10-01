Мама Олени-Крістіни Лебідь 7 місяців жила в окупації. Вона ніяк не наважувалася виїхати з Херсона, усе чекала зеленого коридору. Жінка була готова ночувати в полі, але боялася, що її 4-річний песик чихуахуа Жоржик не витримає кількаденної дороги. На диво, їм вдалося сісти з автобус з дітьми й менш як за добу доїхати до Запоріжжя.

Читайте також Ксенія Мішина вперше зізналася, чи виїхали її батьки з окупованого Криму

Як мама Олени-Крістіни Лебідь вибралася з окупованого Херсона

На кожному КП змушували всіх жінок виходити з автобуса та витрушувати свої валізи просто на узбіччя. У бруд, у траву, в пилюку – байдуже. Всі труси, ліфчики, колготки спокійно перевертали ногами і давали відмашку збирати все назад,

– розповіла Олена-Крістіна Лебідь.

Увесь цей час вона була на зв'язку з мамою, списувалася з нею у вайбері. "Ми зупинилися. КП. Огляд. Водій нервується дуже", – такі повідомлення жінка слала зірковій доньці, а та у відповідь фільтрувала кожне слово, адже окупанти могли зірвати весь виїзд.

"Я попросила маму за два дні до виїзду видалити всі фото зі мною, всі листування, повністю "знести" телеграм. Там були українські пабліки, які я їй надсилала, просила підписатися для того, щоб вона була в курсі, що відбувається поза окупацією", – наголосила Олена-Крістіна Лебідь.

Олена-Крістіна Лебідь з мамою / Фото з інстаграму телеведучої

Як мама телеведучої змінилася за 7 місяців окупації

Зірка поскаржилася, що за останні сім місяців її мама страшенно схудла, адже жила під постійними обстрілами та тиском. Просто на вулиці її могли зупинити зі словами: "Стояти! Огляд". Саме тому жінка ніколи не виходила у місто з телефоном.

За сім місяців бахкання та постійної нервової напруги мама схудла вдвічі. Просто самі очі та шия. А ще ноги. Вони в неї довжелезні. Але тепер худі. Чаша терпіння переповнилася, і вона виїхала,

– розповіла телеведуча.

До слова, сестра Олени-Крістіни Лебідь вирвалася з Херсона ще у квітні. Однак в окупації досі залишаються деякі її родичі.

Нагадаємо, у вересні в Херсоні помер батько Міші Романової з "ВІА Гри". В окупованому місті досі залишається її брат з сім'єю – дружиною і двома дітьми.