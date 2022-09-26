Про це Олена-Крістіна Лебідь розповіла у своєму інстаграмі. Вона приїхала з Києва у Запоріжжя, щоб особисто зустріти маму з автобуса. Як це було, дивіться фото далі.

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Мама Олени-Крістіни Лебідь вирвалася з окупованого Херсона

Мама! Кінець 7-місячної окупації,

– коротко прокоментувала щаслива телеведуча.

У профілі з 288-тисячною аудиторією Олена-Крістіна Лебідь опублікувала перше фото з мамою, зроблене після довгої розлуки. На ньому жінка ще в автобусі, а її зіркова донька притискає руки до вікна, не в змозі дочекатися зустрічі.

У коментарях вона підбадьорила фанів, чиї рідні все ще в окупації: "Все буде добре, ви обов'язково побачитеся".

Олена-Крістіна Лебідь зустрічає маму, яка вирвалася з окупованого Херсона / Фото з інстаграму ведучої

Фоловери ведучої шоу "Аферисти в сітях" зраділи, що вона нарешті разом з мамою:

"Щиро радію, що ваша мама тепер у безпеці. Це найголовніше";

"Нарешті ваша мама на вільній Україні";

"Господи, ридаю. Слава Богу і нашим хлопцям з ЗСУ";

"Я так рада, що ви зустрілися";

"Так радісно за вашу сім'ю";

"Яке щастя, вітаю вас".

Нагадаємо, у квітні з окупованого Херсона виїхала сестра Олени-Крістіни Лебідь. З міста вона тікала під обстрілами. "Сестра з дитиною поїхали з окупованого міста. Без зелених коридорів. Під обстрілами. 13 годин тиші від них. А зараз прийшло смс, що доїхали. Тому бухаю корвалол. Прорвемося точно", – ділилася ведуча в інстаграмі.