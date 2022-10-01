33-річна Ксенія Мішина відверто зізналася, що в Севастополі її батьки нічого не чекають, а просто "живуть там". Вона це приймає, бо на це нібито є суб'єктивні причини.

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Ксенія Мішина про батьків та атмосферу в окупованому Криму

Акторка каже, що на її батьків не тиснуть і месенджери не перевіряють, але деякі друзі, які теж залишилися в Криму, перестраховуються – відразу ж видаляють переписки з нею. Зірка наголошує, що "пропаганда там сильна, витримати важко". Однак і вона, і все її оточення хоче, щоб Україна повернула Крим.

Крим – це моя рідна земля, вона повинна бути українською. Я хочу нормально їздити до батьків, сісти в потяг чи в літак. Це наша українська земля,

– емоційно заявила Ксенія Мішина.

Її 10-річний син Платон теж сумує за бабусею та Кримом, постійно запитує, коли вони зможуть поїхати до неї в гості. "Вчора ми сиділи, і він сказав: "Мам, я так хочу до Севастополя, до бабусі. Так хочу". Я теж хочу. Ми не можемо зараз туди поїхати, чекаємо", – розповіла акторка.

Ксенія Мішина з мамою Наталею, сином Платоном та Олександром Еллертом у Криму / Фото з інстаграму акторки

Як запевняє Ксенія Мішина, молодь у Криму проукраїнська, але люди, які не вчать історію і не вміють аналізувати, піддалися російській пропаганді.

Дуже велика частина молоді за Україну, але лишається там. У Криму багато українців, які з якихось суб'єктивних причин повинні бути там. Я знаю, що якщо буде референдум, то вони проголосують за Україну,

– заявила акторка.

Нагадаємо, у травні Ксенія Мішина натякала на складні стосунки з батьками з Криму. "Це дуже складна тема для мене, дуже особиста і дуже болюча. Я не знаю, як бути далі, що робити. Ось так життя роз'єднало", – коментувала акторка на четвертий місяць війни й наголошувала, що в її Севастополі всі мовчать, бо "бояться щось сказати".