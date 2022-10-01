Мама Елены-Кристины Лебедь 7 месяцев жила в оккупации. Она никак не решалась выехать из Херсона, все ждала зеленого коридора. Женщина была готова ночевать в поле, но боялась, что ее 4-летняя собачка чихуахуа Жоржик не выдержит многодневной дороги. Удивительно, но им удалось сесть в автобус с детьми и менее чем за сутки доехать до Запорожья.

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Как мама Елены-Кристины Лебедь выбралась из оккупированного Херсона

На каждом КП заставляли всех женщин выходить из автобуса и вытряхивать свои чемоданы прямо на обочину. В грязь, в траву, в пыль – все равно. Все трусы, лифчики, колготки спокойно переворачивали ногами и давали отмашку собирать все назад,

– рассказала Елена-Кристина Лебедь.

Все это время она была на связи с мамой, списывалась с ней в вайбере. "Мы остановились. КП. Осмотр. Водитель нервничает очень", – такие сообщения женщина слала звездной дочери, а та в ответ фильтровала каждое слово, ведь оккупанты могли сорвать весь выезд.

"Я попросила маму за два дня до выезда удалить все фото со мной, все переписки, полностью "снести" телеграм. Там были украинские паблики, которые я ей присылала, просила подписаться для того, чтобы она была в курсе, что происходит вне оккупации", – подчеркнула Елена-Кристина Лебедь.

Елена-Кристина Лебедь с мамой / Фото из инстаграма телеведущей

Как мама телеведущей изменилась за 7 месяцев оккупации

Звезда пожаловалась, что за последние семь месяцев ее мама ужасно похудела, ведь жила под постоянными обстрелами и давлением. Прямо на улице ее могли остановить со словами: "Стоять! Осмотр". Поэтому женщина никогда не выходила в город с телефоном.

За семь месяцев бахкания и постоянного нервного напряжения мама похудела вдвое. Просто сами глаза и шея. А еще ноги. Они у нее длиннющие. Но теперь худые. Чаша терпения переполнилась, и она выехала,

– рассказала телеведущая.

К слову, сестра Елены-Кристины Лебедь вырвалась из Херсона еще в апреле. Однако в оккупации до сих пор остаются некоторые ее родственники.

Напомним, в сентябре в Херсоне скончался отец Миши Романовой из "ВИА Гры". В оккупированном городе до сих пор остается ее брат с семьей – женой и двумя детьми.