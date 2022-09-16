32-річна Наталія Могилинець, відома як Міша Романова, розповіла, що її батько Володимир помер у Херсоні 15 вересня.

Читайте також Андрій Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України: відео до мурах

У Херсоні помер батько Міші Романової з "ВІА Гри"

Вчора пішов з життя мій батько. Війна вбиває все, що найдорожче. Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаюся. Я люблю тебе,

– зворушливо написала Міша Романова.

Варто додати, що лише три місяці тому, наприкінці червня, співачка ділилася, що її батько не може виїхати з Херсона, бо окупанти розстрілювали авто з цивільними. На той момент у місті також залишався її рідний брат з сім'єю, де двоє дітей.

"Я не знаю, як їм допомогти. Моє серце обливається кров'ю", – писала Міша Романова.

Після смерті батька у коментарях її підтримали друзі з шоу-бізу:

ведуча Раміна Есхакзай: "Прийми мої співчуття";

"Прийми мої співчуття"; ексучасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег , яка, до речі, досі мовчить про війну в Україні: "Господи, Мішка";

, яка, до речі, досі мовчить про війну в Україні: "Господи, Мішка"; фотомодель Сніжана Онопко: "Співчуваю".

Не забуваймо, що до повномасштабної війни в Україні Міша Романова активно розвивала кар'єру в країні-агресорці. Наприклад, у грудні 2021 року вона радо виступала на концерті "Жара Lite" для російського телеканалу "Жара".



Однак 27 лютого 2022 року Міша Романова стала на бік України й написала в інстаграмі: "На мою країну напала армія путіна".