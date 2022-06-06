Відома українська співачка та колишня солістка "ВІА-Гри" Санта Дімопулос пересиджувала війну разом з дітьми в Італії. Та днями вона повернулась додому.

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Санта Дімопулос повернулась в Україну

Виконавиця зізналась, що приїхала до України 5 червня – це вперше за всі дні війни. Вона летіла з 8 ранку майже без зупинок.

Неможливо словами передати свої відчуття. Сльози біжать мимоволі, хоч я вважала, що виплакала уже весь життєвий резерв. З усім, що відбувається, я тільки зрозуміла, як сильно я скучила, як глибоко викарбувалось і змінило мене те, що сталося з моєю країною...

– поділилась Санта Дімопулос.

Зірка зізналась, що від рішення повернутись додому її навіть не зупинили вибухи в Києві.

Нагадаємо, вранці 5 червня вперше за довгий час відбувся ракетний обстріл Києва. Вибухи пролунали у Дарницькому та Дніпровському районі.

"Я дивлюся в дзеркало і не впізнаю себе. Мене не зупинили ранкові вибухи, переконливі прохання чоловіка не їхати зараз і розуміння того, що в Києві мені буде ще болючіше за мою Україну. Господи, нехай швидше це закінчиться, нехай ми переможемо цю страшну війну за свої життя, за свою свободу, та майбутнє, за наших дітей, за всі наші цінності", – додала співачка.

Я дуже щаслива і вдячна кожному за підтримку, за кожне добре слово. Українці, ви найкращі у світі люди! І відповідь на найчастіше запитання: ні, я не боюсь,

– підсумувала Санта Дімопулос.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму зірки