8-річну Емілію та 4-річного Евана Володимир вивіз за кордон на початку війни. Він залишився в Україні, волонтерив та був у теробороні, а зараз повернувся до роботи. Але після останньої зустрічі, вже 3 місяці, він не спілкується з дітьми. Каже, Олена йому цього не дозволяє.

До слова Виїхала за кордон і заблокувала мене, – Остапчук про те, як не зміг домовитися з ексдружиною

"Уже три місяці я з дітьми не спілкуюся. І для мене це найбільший біль після того, що відбувається в країні. Моя колишня дружина не дає мені з ними спілкуватися. Я знаю, що вони в Канаді, ходять там у школу та садочок. Знаю це через те, що мені приходять листи зі школи, де навчається Емілія. Кожного вечора після 10-ї чи 11-ї години, тому що в Канаді це 3-я чи 4-та дня, я телефоную, але мені ніхто не відповідає", – розповів Остапчук.

Аби зв'язатись бодай зі старшою донькою, він писав лист у канадську школу, але відповіді не отримав:

"Я навіть писав листа до школи, щоб передати Емілії, що я її люблю, що я про неї не забув, і все буде добре. Але колишня дружина не дає мені спілкуватися з дітьми. Три місяці я дітей не чув і не бачив. Після війни розберемося, це її особистий вибір травмувати дітей".



Володимир Остапчук з дітьми / Фото з інстаграму шоумена

Телеведучий додав, що не може забути їхню останню зустріч на кордоні, адже діти, коли прощались, міцно-міцно його обійняли і не хотіли відпускати.

"В дітей є батько, який їх дуже любить і якого дуже люблять вони. Коли ми з ними прощалися на кордоні, я їх проводжав, ми дуже міцно обійнялися. Розумію, що діти дуже важко переживають те, що вони не бачать тата і не будуть бачити. Я цього теж не розумію. Але не можу зараз нічого з цим вдіяти. Після війни розберемося з колишньою дружиною. Але що є то є – три місяці я з дітьми поспілкуватися не можу", – підсумував Остапчук.

Важливо: ведучий раніше розповідав, що Олена виїхала з дітьми спочатку в рідний Умань, потім переїхала на захід країни. Лише згодом ексдружина заявила, що хоче виїхати за кордон. Тому колишнє подружжя зустрілось вночі в 11 годині, Володимир передав особисті речі дітей і встиг з ними попрощатись. Після цього жінка нібито не відповідає на дзвінки та заблокувала у соцмережах.