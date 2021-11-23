Мама Іванни Онуфрійчук живе в селі Рахни Лісові, що на Вінниччині, однак часто приїжджає до столиці на прямі ефіри "Танців з зірками". Поки зять-мільйонер у Києві, теща не відходить від плити. Пані Світлана підкорила його холодцем, борщем і млинцями з сиром.

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Найсмачніше для нього – це холодець з півника, борщик український. Я готую пісненький з квасолею, а він потім з котлетками їсть, або кролика запікаю,

– розповіла мама Іванни Онуфрійчук.

Вона додала, що на сніданок часто готує млинці з сиром, адже Алмаз прокидається зі словами: "Мамуля, а млинці вже є? Уже готові?". До слова, пані Світлана не називає мільйонера зятем, а каже на нього син.

"Я кажу на нього не зять, а син. Я ставлюсь до чужої дитини так, як би хотіла, щоб поставилися до моєї дитини, якби вона прийшла в якусь сім'ю", – розповіла мама ведучої "Танців з зірками".

Іванна Онуфрійчук з мамою на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

До слова, у відповідь на таку турботу казахський мільйонер Алмаз задаровує Іванну Онуфрійчук подарунками: