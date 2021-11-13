11 листопада Іванна Онуфрійчук офіційно стала дружиною казахського бізнесмена Алмаза. Відсвяткувати урочисту подію разом з подружжям прийшло близько 80 гостей. Усе відбувалося у РАЦСі на ВДНГ, який був перетворений у казкову локацію.

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Головне про весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза

Казахські родичі нареченого прилетіли до України з кількома пересадками, а самі наречені прибули на місце на Rolls-Royce.

Зала, де проходив розпис, була прикрашена червоними трояндами та люстрами-підсвічними. Ведучим торжества став Тимур Мірошниченко.

Саме святкування проходило у Fairmont Grand Hotel. Гості розважалися під пісні знаменитостей: Дана Балана, Вєрки Сердючки, TamerlanAlena, Freedom Jazz та інших.

Не можна не пригадати сукню Іванни Онуфрійчук, яку вона одягнула на розпис. Вишукане вбрання від українського бренду Adamaris шили близько пів року. Довжина ексклюзивного мережива становила 35 метрів, а самої сукні – 8.

Вбрання прикрашало 4 кілограми кришталю, 2 кілограми бісеру 6 різних видів, 1 кілограм перлів і понад 3000 цирконів у діамантовому ограновуванні. За все свято телезірка змінила 3 сукні від українських брендів.

Фото з весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза



Алмаз прямує під вінець / Фото JetSetter



Іванна Онуфрійчук прямує під вінець / Фото JetSetter



Розпис Іванни та Алмаза / Фото JetSetter



Розпис Іванни та Алмаза / Фото JetSetter



Новоспечене подружжя / Фото JetSetter



Новоспечене подружжя / Фото JetSetter



Іванна з подругами нареченої / Фото JetSetter



Іванна Онуфрійчук / Фото JetSetter



Новоспечене подружжя / Фото JetSetter



Новоспечене подружжя / Фото JetSetter



Іванна Онуфрійчук у розкішній сукні / Фото JetSetter



Іванна Онуфрійчук у розкішній сукні / Фото JetSetter