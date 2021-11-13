11 листопада Іванна Онуфрійчук офіційно стала дружиною казахського бізнесмена Алмаза. Відсвяткувати урочисту подію разом з подружжям прийшло близько 80 гостей. Усе відбувалося у РАЦСі на ВДНГ, який був перетворений у казкову локацію.
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Головне про весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза
- Казахські родичі нареченого прилетіли до України з кількома пересадками, а самі наречені прибули на місце на Rolls-Royce.
- Зала, де проходив розпис, була прикрашена червоними трояндами та люстрами-підсвічними. Ведучим торжества став Тимур Мірошниченко.
- Саме святкування проходило у Fairmont Grand Hotel. Гості розважалися під пісні знаменитостей: Дана Балана, Вєрки Сердючки, TamerlanAlena, Freedom Jazz та інших.
- Не можна не пригадати сукню Іванни Онуфрійчук, яку вона одягнула на розпис. Вишукане вбрання від українського бренду Adamaris шили близько пів року. Довжина ексклюзивного мережива становила 35 метрів, а самої сукні – 8.
- Вбрання прикрашало 4 кілограми кришталю, 2 кілограми бісеру 6 різних видів, 1 кілограм перлів і понад 3000 цирконів у діамантовому ограновуванні. За все свято телезірка змінила 3 сукні від українських брендів.
Фото з весілля Іванни Онуфрійчук та Алмаза
Алмаз прямує під вінець / Фото JetSetter
Іванна Онуфрійчук прямує під вінець / Фото JetSetter
Розпис Іванни та Алмаза / Фото JetSetter
Розпис Іванни та Алмаза / Фото JetSetter
Новоспечене подружжя / Фото JetSetter
Новоспечене подружжя / Фото JetSetter
Іванна з подругами нареченої / Фото JetSetter
Іванна Онуфрійчук / Фото JetSetter
Новоспечене подружжя / Фото JetSetter
Новоспечене подружжя / Фото JetSetter
Іванна Онуфрійчук у розкішній сукні / Фото JetSetter
Іванна Онуфрійчук у розкішній сукні / Фото JetSetter