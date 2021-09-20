35-річна Іванна Онуфрійчук і Алмаз святкують річницю заручин не раз на рік, а щомісяця – 12 разів на рік. Так, 8 вересня, незадовго після першого випуску "Танців з зірками", бізнесмен запросив дружину політати на повітряній кулі над мальовничою Швейцарією.

Цікаво Фагот вперше розповів, чому в них з Навроцькою досі немає дітей

З висоти пташиного польоту ведуча голдруму на "Танцях з зірками" не лише побачила зелені гори й блакитні озера, а й скуштувала страви високої кухні. Навіть на повітряній кулі Алмаз спромігся організувати ресторанну подачу.

Щомісяця ми з коханим відзначаємо річницю наших заручин і кохання. Він влаштував мені романтичний політ над Швейцарією, і хочу сказати, що лобстера з ресторанною подачею у повітрі я ще не куштувала,

– поділилась Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"

Іванна Онуфрійчук на повітряній кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"