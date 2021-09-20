35-річна Іванна Онуфрійчук і Алмаз святкують річницю заручин не раз на рік, а щомісяця – 12 разів на рік. Так, 8 вересня, незадовго після першого випуску "Танців з зірками", бізнесмен запросив дружину політати на повітряній кулі над мальовничою Швейцарією.
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З висоти пташиного польоту ведуча голдруму на "Танцях з зірками" не лише побачила зелені гори й блакитні озера, а й скуштувала страви високої кухні. Навіть на повітряній кулі Алмаз спромігся організувати ресторанну подачу.
Щомісяця ми з коханим відзначаємо річницю наших заручин і кохання. Він влаштував мені романтичний політ над Швейцарією, і хочу сказати, що лобстера з ресторанною подачею у повітрі я ще не куштувала,
– поділилась Іванна Онуфрійчук.
Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук на повітряній кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук на повітряній кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук на повітряній кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук біля повітряної кулі / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Івана Онуфрійчук додала, що останній романтичний сюрприз чоловіка перевершив її презент на його день народження – гарячу ванну посеред озера.
Нагадаємо, казахський бізнесмен Алмаз помпезно відсвяткував 40-річчя у Швейцарії. Дружина влаштувала для нього вечірку з десятками гостей і живою музикою, а головним подарунком стала пісня в її виконанні.