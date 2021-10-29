Шанувальники Іванни Онуфрійчук знають, що її чоловік Алмаз не скупиться на подарунки й сюрпризи. Навіть на відстані йому вдається вражати кохану ефектними вчинками. Так, казахський бізнесмен доставив дружині сотні різнобарвних троянд.
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Усі сім букетів ледь помістились на великому двоспальному ліжку в спальні телезірки. Це червоні, білі, рожеві та жовті троянди, кількість яких складно підрахувати. Окрім квітів, мільйонер вразив Іванну Онуфрійчук десятками повітряних кульок.
Коли коханий дуже скучив,
– підписала ведуча.
Оскільки Алмаза немає в жодній з соціальних мереж, він ніяк не відреагував на романтичний допис дружини. Натомість сюрприз оцінила Ольга Сумська. "Ой, яка краса! Таких чоловіків зараз не знайдеш. Фантастично", – написала акторка.
Іванна Онуфрійчук з трояндами / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Іванна Онуфрійчук з трояндами / Фото з інстаграму ведучої "Танців з зірками"
Мільйонер не вперше підкорює Іванну Онуфрійчук ефектними сюрпризами:
- у вересні закохані літали на повітряній кулі над мальовничою Швейцарією. У повітрі їх частували стравами високої кухні з ресторанною подачею;
- нещодавно Алмаз надіслав дружині сотні троянд, повітряних кульок і м'яких іграшок. Так, її елітна квартира в столиці перетворилась в оранжерею.