Новоспечене подружжя на власному прикладі доводить, що стосунки на відстані можливі: Іванна Онуфрійчук живе в Україні, а Алмаз – у Швейцарії. Свою відсутність доларовий мільйонер компенсує приголомшливими подарунками, кожен з яких перевершує попередній.

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Так, розкішна квартира ведучої "Танців з зірками" перетворилась на оранжерею. Їй доставили сотні червоних і білих троянд, повітряних кульок у формі сердець, безліч м'яких ведмедиків, фруктів і корисних солодощів.

Безумовно, ефектним сюрпризом від чоловіка Іванна Онуфрійчук похизувалась перед 275-тисячною аудиторією в інстаграмі. Вона натякнула, що заради неї мільйонер готовий на все.

Справжній чоловік проявляє любов вчинками, турбується й підтримує, оберігає від усього світу у своїх міцних обіймах. А якщо буде потрібно, то й зірочку з неба дістане, аби кохана була щаслива,

– підписала закохана телеведуча.

Нагадаємо, у Швейцарії казахський бізнесмен Алмаз влаштував для Іванни Онуфрійчук не менш романтичний сюрприз. Удвох вони політали на повітряній кулі над зеленими горами й блакитними озерами. Ба більше, на висоті пташиного польоту чоловік спромігся нагодувати кохану стравами високої кухні.