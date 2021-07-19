Мама Alekseev прокоментувала його роман з солісткою "ВІА Гри"

19 липня 2021 , 19:28
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Джерело:

"Світське життя"

Український артист Alekseev близько 3 років зустрічається з солісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Мама відомого співака не поспішала знайомитися з дівчиною, але тепер хоче онуків.

Матуся відомого українського виконавця Микити Алєксєєва самостійно виховувала сина, а тому по-особливому турбується про нього. Вона кілька разів знайомилась з коханими хлопця, однак перед зустріччю з новою обраницею довго звикала до думки про ці стосунки.

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Що думає мама Alekseev про його роман

Олена Чумак – так звати маму Микити – довгий час утримувалась від знайомства з Уляною Синецькою, солісткою гурту "ВІА Гра". Та при зустрічі дівчина сподобалась мамі бойфренда.

Мені треба було звикнутися з цією думкою, а потім ми познайомились і Уля мені дуже сподобалася, вона дуже хороша дівчина,
– поділилась Олена.

Тепер мама Alekseev щиро зізнається, що хоче онуків. Та поки що закохана пара вважає, що ще не час.

Стосунки Alekseev та Уляни Синецької 

  • 27-річний Микита Алєксєєв та 24-річна Уляна Синецька у 2019 році вперше з'явились разом на публіці на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ". Тоді вони підтвердили чутки про роман. 
  • Закохані дуже рідко діляться спільними фото та деталями стосунків, приховуючи їх від публіки. У лютому 2020 року подейкували, що пара розійшлась. Та згодом солістка "ВІА Гри" спростувала таку інформацію. 
  • Близько 3 місяців тому Микита зізнавався, що вже хоче мати дітей від Уляни, адже мріє про сім'ю. Він зауважував, що буває складною людиною, однак працює над собою і хоче виправитися.
  • Нещодавно Alekseev розповів нові деталі стосунків. Він зізнався, що живе з Синецькою близько 3 років. Сама дівчина, яка будує кар'єру в Росії, не відчуває труднощів з мовою чи іншими факторами.
Автор: Марія Касій