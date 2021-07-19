Мама Alekseev прокоментувала його роман з солісткою "ВІА Гри"

Український артист Alekseev близько 3 років зустрічається з солісткою "ВІА Гри" Уляною Синецькою. Мама відомого співака не поспішала знайомитися з дівчиною, але тепер хоче онуків.

Матуся відомого українського виконавця Микити Алєксєєва самостійно виховувала сина, а тому по-особливому турбується про нього. Вона кілька разів знайомилась з коханими хлопця, однак перед зустріччю з новою обраницею довго звикала до думки про ці стосунки.

Читайте також Переможниця "Холостяка-8" Іванна Гончарук вийшла заміж

Що думає мама Alekseev про його роман

Олена Чумак – так звати маму Микити – довгий час утримувалась від знайомства з Уляною Синецькою, солісткою гурту "ВІА Гра". Та при зустрічі дівчина сподобалась мамі бойфренда.

Мені треба було звикнутися з цією думкою, а потім ми познайомились і Уля мені дуже сподобалася, вона дуже хороша дівчина,

– поділилась Олена.

Тепер мама Alekseev щиро зізнається, що хоче онуків. Та поки що закохана пара вважає, що ще не час.

Стосунки Alekseev та Уляни Синецької