Співак Микита Алєксєєв дуже рідко з'являється на публіці з коханою та нечасто коментує романтичні стосунки. Вважалося, що пара крутить роман на дві країни – Микита працює в Україні, а Уляна Синецька співає у "ВІА Грі", будуючи кар'єру в Росії.
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Нові деталі роману Alekseev та Уляни Синецької
У новому інтерв'ю зіркова пара розповіла, що вже близько 3 років живе разом. Вони оселилися в Києві, та навіть вже завели собаку – французького бульдога Нео.
Він у нас такий залюблений дуже. Уляна його повела на перший манікюр і він абсолютно спокійно це сприйняв,
– розповів Микита.
Уляна Синецька родом з Росії. Однак вона зазначила, що не має проблем з українською мовою та легко долає інші труднощі.
"Мова зрозуміла, у мене взагалі у сім’ї володіють українською мовою, тому що є родичі. І взагалі я людина, яка готова на експерименти. Мені було легко, мене підтримувала і сім’я і Микита. Мені здається, я впоралася і до всього швидко звикла", – зізналась солістка "ВІА Гри".
Скидається на те, що пара вже готова до повноцінного сімейного життя. Alekseev поділився, чи планує освідчуватися в коханні Уляні: "Треба підібрати дуже влучний момент. Він обов’язково буде, я сподіваюся, якщо Уляна скаже: "Так".
Роман Alekseev та Уляни Синецької
- 27-річний Микита Алєксєєв та 24-річна Уляна Синецька у 2019 році вперше з'явились разом на публіці на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ". Тоді вони підтвердили чутки про роман.
- Закохані дуже рідко діляться спільними фото та деталями стосунків, приховуючи їх від публіки. У лютому 2020 року подейкували, що пара розійшлась. Та згодом солістка "ВІА Гри" спростувала таку інформацію.
- Близько 3 місяців тому Микита зізнавався, що вже хоче мати дітей від Уляни, адже мріє про сім'ю. Він зауважував, що буває складною людиною, однак працює над собою і хоче виправитися.