Співак Микита Алєксєєв дуже рідко з'являється на публіці з коханою та нечасто коментує романтичні стосунки. Вважалося, що пара крутить роман на дві країни – Микита працює в Україні, а Уляна Синецька співає у "ВІА Грі", будуючи кар'єру в Росії.

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Нові деталі роману Alekseev та Уляни Синецької

У новому інтерв'ю зіркова пара розповіла, що вже близько 3 років живе разом. Вони оселилися в Києві, та навіть вже завели собаку – французького бульдога Нео.

Він у нас такий залюблений дуже. Уляна його повела на перший манікюр і він абсолютно спокійно це сприйняв,

– розповів Микита.

Уляна Синецька родом з Росії. Однак вона зазначила, що не має проблем з українською мовою та легко долає інші труднощі.

"Мова зрозуміла, у мене взагалі у сім’ї володіють українською мовою, тому що є родичі. І взагалі я людина, яка готова на експерименти. Мені було легко, мене підтримувала і сім’я і Микита. Мені здається, я впоралася і до всього швидко звикла", – зізналась солістка "ВІА Гри".

Скидається на те, що пара вже готова до повноцінного сімейного життя. Alekseev поділився, чи планує освідчуватися в коханні Уляні: "Треба підібрати дуже влучний момент. Він обов’язково буде, я сподіваюся, якщо Уляна скаже: "Так".

Роман Alekseev та Уляни Синецької