Матуся відомого українського виконавця Микити Алєксєєва самостійно виховувала сина, а тому по-особливому турбується про нього. Вона кілька разів знайомилась з коханими хлопця, однак перед зустріччю з новою обраницею довго звикала до думки про ці стосунки.
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Що думає мама Alekseev про його роман
Олена Чумак – так звати маму Микити – довгий час утримувалась від знайомства з Уляною Синецькою, солісткою гурту "ВІА Гра". Та при зустрічі дівчина сподобалась мамі бойфренда.
Мені треба було звикнутися з цією думкою, а потім ми познайомились і Уля мені дуже сподобалася, вона дуже хороша дівчина,
– поділилась Олена.
Тепер мама Alekseev щиро зізнається, що хоче онуків. Та поки що закохана пара вважає, що ще не час.
Стосунки Alekseev та Уляни Синецької
- 27-річний Микита Алєксєєв та 24-річна Уляна Синецька у 2019 році вперше з'явились разом на публіці на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ". Тоді вони підтвердили чутки про роман.
- Закохані дуже рідко діляться спільними фото та деталями стосунків, приховуючи їх від публіки. У лютому 2020 року подейкували, що пара розійшлась. Та згодом солістка "ВІА Гри" спростувала таку інформацію.
- Близько 3 місяців тому Микита зізнавався, що вже хоче мати дітей від Уляни, адже мріє про сім'ю. Він зауважував, що буває складною людиною, однак працює над собою і хоче виправитися.
- Нещодавно Alekseev розповів нові деталі стосунків. Він зізнався, що живе з Синецькою близько 3 років. Сама дівчина, яка будує кар'єру в Росії, не відчуває труднощів з мовою чи іншими факторами.