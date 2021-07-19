Головні герої 8 сезону "Холостяка" співак Рожден Анусі та Іванна Гончарук не зберегли стосунків після завершення проєкту. Однак поза шоу переможниця знайшла своє кохання.

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Переможниця "Холостяка" одружилась

Іванна Гончарук та Павло Забокрицький одружилися 18 липня. Весілля вони зіграли у містечку Сігнагі, що в Грузії.

Церемонія була особливою, адже разом з Іванною та її коханим також одружилися близькі друзі пари. Наречені навіть обрали однакові вбрання.

Наречені постали у прямих білосніжних сукнях довжини міді з відкритою спиною. Іванна вклала волосся пишними локонами та зробила на обличчі розкішний макіяж.



Весілля Іванни Гончарук / Фото з інстаграм-сторіз



Весілля Іванни Гончарук / Фото з інстаграм-сторіз

Життя героїв 8 сезону "Холостяка" після шоу