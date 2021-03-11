У червні 2019 року співак Alekseev підтвердив роман з солісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Зірки не надто охоче демонструють свої стосунки на публіці, однак у новому інтерв'ю артист зізнався, що бачить з красунею спільне майбутнє та мріє про дітей.

27-річний Микита Алєксєєв та 24-річна Уляна Синецька вперше з'явились на публіці на червоній доріжці російської премії "Муз-ТВ", підтвердивши чутки про роман. Відтоді артисти рідко виходять у світ разом та діляться спільними фото. Однак Alekseev публічно заявив, що пропри життя на дві країни в їхніх стосунках гармонія і взаєморозуміння.

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Alekseev про роман з солісткою "ВІА Гри"

Микита Алєксєєв щиро вірить, що справжнє кохання може бути лише одне й на все життя, тому відмовляється розповідати про колишніх, аби не ранити Уляну Синецьку. Дівчина співає у відомому дівочому тріо "ВІА Гра" й розвиває кар'єру в Росії, а він реалізує себе як співак в Україні. Зірка запевнив, що навіть попри карантин часто бачиться з коханою. Він не став зізнаватися, чи живуть вони разом, однак натякнув на спільний побут та регулярні зустрічі.

Бачимося доволі часто. Я і так дуже багато говорю сьогодні. Частенько бачимося, частенько. Вона буває тут дуже часто,

– неохоче поділився артист.

Alekseev додав, що не заздрить Уляні Синецькій, адже він творча особистість, тому зустрічатися з ним складно. Він часто з головою занурюється в себе так, що достукатися до нього важко навіть коханій.

"Я дійсно складна людина, дуже складна. Я просто не уявляю, як це бути поруч з таким, як я! Це стан, коли ти поруч і не поруч. Іноді ти настільки далеко йдеш в цей діалог, що ти не помічаєш нічого, що відбувається навколо тебе. І нікого. І ось цю зону, пробити цю оболонку не може ніхто. Навіть найближча тобі людина", – розповів співак.

Він наголосив, що намагається виправитися й регулярно працює над собою, адже бачить з солісткою "ВІА Гри" спільне майбутнє. Alekseev познайомив дівчину з найріднішими жінками – мамою та хрещеною, тому вони часто збираються в родинному колі. Співак зізнався, що не проти створити з красунею сім'ю та стати батьком. Він мріє про дітей, однак зараз "океан його думок" – це музика.

Я хочу дітей вже років шість. Хочу дітей, але не зараз. Як мінімум, повинна відбутися пауза у творчості. Я зараз не готовий це зробити абсолютно,

– зізнався Микита Алєксєєв.

Повне інтерв'ю Alekseev: дивіться відео онлайн