Артистка сейчас находится в Варшаве и говорит, что поляки "действительно обиделись". В интервью журналистам и жителям Польши она объясняла, что позиция 4-х человек – это не позиция всей страны.

Мне самому неудобно, – лидер Kalush Orchestra прокомментировал 0 баллов для Польши от жюри Украины

Я вчера выступала в католическом костеле и должна была объяснять людям лицом к лицу и оправдываться за этот ноль от жюри! Только потому, что я украинка! Давать интервью и объяснения, почему так, хотя я не имею к этому никакого отношения, и это было тяжело. Я вчера приложила все усилия, чтобы извиниться в Варшаве за всех перед всеми. Очень надеюсь, что извинения были приняты,

– рассказала она.



Мария Бурмака о Евровидении-2022 / Фото из фейсбука артистки

В частности, Бурмака считает, что победа Kalush Orchestra – не только музыкальная, но и геополитическая победа Украины: "И не надо прятать голову в песок. Искусство имеет гуманистическую цель – делать людей людьми. С добрым сердцем, с ценностями, с готовностью на поступок и с антивоенными настроениями". А вот правила оценки для профессионального жюри действительно запутаны.

"Места в таблице – это не баллы. Поэтому поставить нулевое место, в принципе, невозможно. Голосующие 25 стран члены жюри ставят какое-то место – от первого до 25-го, это плюсуется – среднее арифметическое – это балл. Если общая сумма поставленных мест менее 50, то страна не входит в двенадцатку, и ее баллы не берутся в расчет, будто действительно как обнуляют и просто страну не называют. Я думаю, что в этих тонкостях, к сожалению, не разобралось ни наше жюри, ни польские зрители, потому что никто здесь тоже ничего не понимает", – рассказала Бурмака.

Однако на месте ее коллег она бы обязательно дала странам-друзьям высокие места: "Когда идет война – дружба и поддержка более важные эстетики", – отметила певица. Она говорит, что жюри могло обсудить вопросы оценки участников от определенных стран вперед, поскольку во время конкурса переговоры между ними запрещены.

Где предлагает провести Бурмака Евровидение

Артистка предложила провести Евровидение на границе с Польшей или в Перемышле, поскольку этот город имеет польскую и украинскую историю, а также первым принял украинских беженцев.

"Польский президент сказал, что фактически границы нет. Поляки все отдают украинцам. Меня ксёндз посадил вчера у престола, потому что я украинка! Ну и часть моего сердца всегда будет здесь. Уникальный народ, самый близкий Украине", – завершила пост Бурмака.

Что произошло с украинскими баллами от жюри