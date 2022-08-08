Максим Галкін на концерті в Юрмалі потролив росіян: що артист сказав їм зі сцени

Гуморист Максим Галкін рішуче засудив війну росії проти України. Артист виїхав з росії та виступає за кордоном. На концерті в Латвії він публічно потролив росіян, які були присутні в залі.

Максим Галкін зібрав аншлаг в Юрмалі. Комік потішив глядачів виступом латиською мовою й тонко висловився про росіян.

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Галкін популярний не лише в росії, а й в багатьох інших країнах, тому його концерти часто збирають аншлаги за кордоном. Однак росії не подобається позиції Галкіна щодо війни, тому тепер на його висловлювання "оголошено полювання". Комік на цю ситуацію реагує з гумором.