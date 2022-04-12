Серед російських знаменитостей є й такі, що виступають проти війни та підтримують Україну. Одним з таких виявився ведучий і гуморист Максим Галкін.

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Галкін показав відео дівчинки з Маріуполя

Телеведучий на особистій сторінці в інстаграмі опублікував ролик, у якому дівчинка з Маріуполя розповідає про їхнє життя в час війни. Сім'я жила у підвалі, але через вибухи їх засипало. Вони вибрались з погреба, однак дівчинка наступила на розтяжку й була поранена, її оперували.

Максим Галкін прокоментував щемливе відео: "Я багато років розмовляю з дітьми у найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій".

Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати…

– написав він.

Дівчинка з Маріуполя: відео

Галкін та війна в Україні