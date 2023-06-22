Максим Чмерковський показав новонародженого сина і розсекретив його ім'я: миловидне фото

Танцівник Максим Чмерковський днями вдруге став батьком. Він та його дружина Пета Маргатройд показали малюка та розкрили його ім'я.

18 червня, у День батька, Максим Чмерковський та Пета Маргатройд вдруге стали батьками. Танцівник приховував фото малюка на найпершому фото, але тепер подружжя показало сина світові.

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Максим Чмерковський показав молодшого сина

Зіркові батьки опублікували фото молодшого сина, де він солодко спить на ліжку у бежевому костюмі. Біля нього табличка з іменем – Ріо Джон Чмерковський.

Ми дуже раді поділитися нашим малюком з усіма вами. Шай Олександр уже найкращий старший брат, і ми всі почуваємося дуже наповненими. Життя прекрасне,

– поділилась Пета Маргатройд.

Хореографи також повідомили, що вага Ріо при народженні складала 8 фунтів та 6 унцій (близько 3,9 кілограма). Тоді як коротке ім'я Ріо вони обрали так, щоб воно пасувало до довгого прізвища.



Ріо Джон Чмерковський / Фото з інстаграму зіркових батьків

Зіркова дружина зізнавалась, що завагітніти за першого бажання не вдавалося – у неї було кілька викиднів. Третій викидень стався 2022 року, коли вона планувала прилетіти до чоловіка в Україну, але мала ускладнення після коронавірусу й втратила дитину.

Максим та Пета вже планували штучне запліднення та готувалися до другого туру ЕКЗ. Та в січні 2023 року Маргатройд природно завагітніла. Спершу вона навіть не казала Максові, бо боялась викидня, але все склалось добре.

, Максим Чмерковський та Пета Маргатройд виховують 6-річного сина Шая Олександра, який тепер став старшим братом.