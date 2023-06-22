18 июня, в День отца, Максим Чмерковский и Пета Маргатройд во второй раз стали родителями. Танцовщик скрывал фото малыша на самому первому фото, но теперь супруги показали сына миру.

Читайте также Дети Марички Падалко впервые за 8 месяцев встретились с отцом, который служит в ВСУ: чувственное видео

Максим Чмерковский показал младшего сына

Звездные родители опубликовали фото младшего сына, где сладко спит на кровати в бежевом костюме. Возле него табличка с именем – Рио Джон Чмерковский.

Мы очень рады поделиться нашим малышом со всеми вами. Шай Александр уже лучший старший брат, и мы все чувствуем себя очень наполненными. Жизнь прекрасна,

– поделилась Пета Маргатройд.

Хореографы также сообщили, что вес Рио при рождении составлял 8 фунтов и 6 унций (около 3,9 килограмма). Тогда как короткое имя Рио они выбрали так, чтобы оно подходило к длинной фамилии.



Рио Джон Чмерковский / Фото из инстаграма звездных родителей

Напомним, Максим Чмерковский и Пета Маргатройд воспитывают 6-летнего сына Шая Александра, который теперь стал старшим братом.