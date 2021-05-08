Дівчатка сплять, – Макс Михайлюк замилував мережу фото з коханою і донькою

Герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк нещодавно вперше став батьком. Він поділився зворушливим фото доньки та коханої Даші Хлистун і зачарував мережу.

"Холостяк" Максим Михайлюк поділився новою світлиною у своєму блозі. Зіркова пара поки що не показує обличчя донечки, але однаково ділиться зворушливими кадрами з крихіткою.

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Нове фото Максима Михайлюка

"Холостяк" зробив миловидне фото вночі. Він сфотографував кохану Дашу Хлистун та донечку Аріану, коли ті вже солодко спали в ліжку.

Донечка лежала між батьками, а модель тримала біля неї руку. Натомість сам Максим Михайлюк зворушливо дивився на своїх дівчаток.

"Сплять мої дівчатка", – підписав миловидний знімок "Холостяк". Фото викликало фурор у мережі та набрало безліч коментарів.



Максим Михайлюк з коханою і донькою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Даша Хлистун і Максим Михайлюк стали батьками