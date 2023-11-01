Для цього зіркові батьки влаштували скромну гендер-паті. Емоційне відео Макс та Даша опублікували в інстаграмі.

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Хто народиться у подружжя

Гендер-паті пройшло у Канаді, де вони зараз живуть. Пара вирішила зробити вечірку скромною, тож на відео була лише їхня сім'я.

Макс Михайлюк тримав на руках 2-річну доньку Аріану, а Даша у цей час пробила голкою повітряну кулю, з якої посипались блакитні конфеті. Це означає, що пара чекає на хлопчика.

Після цього закохані ще розрізали святковий торт, який всередині також був блакитним.

На відео помітно радісні емоції Макса та Даші. Пара дійсно зраділа, що у них незабаром народиться син.

"Ми на тебе дуже сильно чекаємо", – підписали відео щасливі батьки.

У коментарях під дописом шанувальники вітають подружжя з майбутнім поповненням:

"Оце я розумію гендер-паті! Без величезних "біг-бордів" та купи людей, без тисячі "папарацій", а по-домашньому та скромно. Вітаю вашу родину! Це величезна радість!"

"Я вгадала. Клас, вітаю!"

"Вітаю з синочком!"

"Клас! Без усякого пафосу, просто супер) Вітаю!"

"Ура... Дуже рада за вас".

"Дуже радію вашій другій дитинці! Легкої вагітності і чудових пологів".

"Щиро вас вітаю! Дуже за вас рада! Ви неймовірна пара!"

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