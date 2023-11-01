Для этого звездные родители устроили скромную гендер-пати. Эмоциональное видео Макс и Даша опубликовали в инстаграмме.
Интересно "Холостяк" Макс Михайлюк и Даша Хлыстун во второй раз станут родителями
Кто родится у супругов
Гендер-пати прошло в Канаде, где они сейчас живут. Пара решила сделать вечеринку скромной, поэтому на видео была только их семья.
Макс Михайлюк держал на руках 2-летнюю дочь Ариану, а Даша в это время пробила иглой воздушный шар, из которого посыпались голубые конфетти. Это означает, что пара ждет мальчика.
После этого влюбленные еще разрезали праздничный торт, который внутри тоже был голубым.
На видео заметны радостные эмоции Макса и Даши. Пара действительно обрадовалась, что у них вскоре родится сын.
"Мы тебя очень сильно ждем", - подписали видео счастливые родители.
В комментариях под сообщением поклонники поздравляют супругов с будущим пополнением:
- "Вот я понимаю гендер-пати! Без огромных "биг-бордов" и груды людей, без тысячи "папараций", а по-домашнему и скромно. Поздравляю вашу семью! Это огромная радость!"
- "Я угадала. Класс, поздравляю!"
- "Поздравляю с сынишкой!"
- "Класс! Без всякого пафоса, просто супер) Приветствую!"
- "Ура... Очень рада за вас".
- "Очень радуюсь вашему второму ребенку! Легкой беременности и замечательных родов".
- "Искренне вас поздравляю! Очень за вас рада! Вы невероятная пара!"
Как завязались отношения Михайлюка и Хлыстуна
- Макс принимал участие в шоу "Холостяк-10". Победу там одержала Даша Ульянова, но их отношения не сложились.
- Позже стало известно, что сердце Макса Михайлюка занято – он в отношениях с моделью Дашей Хлыстун.
- Они познакомились благодаря инстаграмме – девушка подписалась на профиль "Холостяка", а впоследствии получила от него сообщение.
- Первое свидание пары состоялось через неделю после знакомства в интернете. Они легко нашли общий язык и изо дня в день узнавали друг друга ближе.
- В феврале 2021 влюбленные объявили, что станут родителями впервые. В апреле Даша Хлыстун родила дочь, ее назвали Арианой.
- Через несколько месяцев Максим и Даша спонтанно поженились. Они ехали в ЗАГС регистрировать дочь, но оказалось, что "Холостяк" договорился о росписи. Его сюрприз удался.