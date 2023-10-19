Українська модель Даша Хлистун вагітна вдруге. Про це вона сповістила на своїй сторінці, а колишній "Холостяк", відомий пілот Максим Михайлюк, також підтвердив щасливу новину.
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Макс Михайлюк і Даша Хлистун стануть батьками
Пара опублікувала спільні радісні фото, тримаючи в руках позитивні тести на вагітність.
+1 в сім'ю Михайлюк,
– поділилась Даша Хлистун.
Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото з інстаграму пари
"Дива потребують трохи часу", – прокоментував світлини Максим Михайлюк.
Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото з інстаграму пари
У коментарях під дописом зіркові друзі вітають подружжя з поповненням. Привітання написали Решетники, Даша Квіткова, Михайло Заливако та інші.
Що відомо про стосунки Михайлюка та Хлистун
- Після перемоги Даші Ульянової на шоу "Холостяк-10", стосунки новоспеченої пари не склалися. Пізніше стало відомо, що серце Макса Михайлюка зайняте – він у стосунках з моделлю Дашею Хлистун.
- У лютому 2021 року пара оголосила, що вони стануть батьками вперше. У квітні Даша Хлистун народила доньку, її назвали Аріаною. Вже у липні Максим Михайлюк та Даша Хлистун спонтанно одружилися. Вони їхали до РАЦСу реєструвати доньку, але виявилось, що також "Холостяк" домовився про розпис. Його сюрприз вдався.
- Після початку повномасштабного вторгнення Михайлюк взяв до рук зброю й показувався на своїй сторінці у формі. Пізніше, судячи з фото у профілі Максима, він повернувся до роботи пілотом цивільної авіації, ким і працював до великої війни. "Холостяк" заявляв, що хотів стати пілотом F-16 і пробув в Україні 7 місяців, але не отримав відповіді.