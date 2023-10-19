Українська модель Даша Хлистун вагітна вдруге. Про це вона сповістила на своїй сторінці, а колишній "Холостяк", відомий пілот Максим Михайлюк, також підтвердив щасливу новину.

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Макс Михайлюк і Даша Хлистун стануть батьками

Пара опублікувала спільні радісні фото, тримаючи в руках позитивні тести на вагітність.

+1 в сім'ю Михайлюк,

– поділилась Даша Хлистун.



Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото з інстаграму пари

"Дива потребують трохи часу", – прокоментував світлини Максим Михайлюк.



Даша Хлистун і Макс Михайлюк / Фото з інстаграму пари

У коментарях під дописом зіркові друзі вітають подружжя з поповненням. Привітання написали Решетники, Даша Квіткова, Михайло Заливако та інші.

Що відомо про стосунки Михайлюка та Хлистун