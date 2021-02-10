Учасник "Холостяка 10" Максим Михайлюк і модель Даша Хлистун довгий час не коментували свій роман. Однак завагітнівши від пілота, дівчина наважилась поділитися, як зав'язався і розвивався їхній роман.

Раніше відома українська модель розповідала, що з коханим познайомилася завдяки інстаграму – спочатку підписала на профіль головного "Холостяка" країни, а згодом отримала від нього перше повідомлення. Як з'ясувалось, знайомство пари відбулось ще 20 травня минулого року, незадовго після завершення зйомок романтичного проєкту.

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Модель поділилась, що Максим з'явився в її житті після завершення дворічного роману. На той момент дівчина повністю вигоріла і була впевнена, що не готова до нових стосунків. Однак доля розпорядилася по-іншому – пілот написав їй комплімент, а вона наважилась на нього відповісти. За словами Даші Хлистун, вона не встояла перед очима "Холостяка".

20 травня, а це день коли він мені написав, наші плани про "холостяцьке" життя були порушені,

– поділилась модель.

Перше побачення пари відбулось за тиждень після знайомства в інтернеті. З рідного Дніпра дівчина приїхала до столиці. На вокзалі в Києві її зустрів Макс Михайлюк і запросив на обід. Даша Хлистун пригадала, що легко знайшла спільну мову з чоловіком, тому вони бачилися з дня у день і пізнавали одне одного ближче.

Згодом пілот навідав модель в Дніпрі, не витримавши розлуку в кілька днів. Разом пара весело проводила час – багато сміялася та обговорювала особисте. Саме тоді Даша Хлистун зрозуміла, що по вуха закохана в героя "Холостяка". Вона перша зізналась пілоту в почуттях і навіть не боялась, що вони можуть бути невзаємними.

Я про такого Макса мріяла і думала, що таких не існує. Але, як виявилося, доля приберегла для мене його, за що я дуже вдячна,

– зізналась дівчина.

Романтичний пост вона доповнила милим фото з Максом Михайлюком. Кадр був зроблений влітку під час спільного відпочинку. На ньому Даша Хлистун позувала в купальнику та без косметики, а Макс – з оголеним торсом. У підписі модель зізналась, що вони ніжно називають одне одного "Дася і Мисім".