До того ж виконавець зізнався, хто з колег по сцені його приємно вразив за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Макс Барських розповів про музичні відкриття

Співак зауважив, що український шоубізнес стрімко змінюється. Зараз з'являється дуже багато молодих виконавців, є чимало музичних експериментів й відбувається розквіт якісної музики. Як виявилось, сам артист слухає KOLA, YAKTAK і Cheev.

Мені подобається те, що наразі робить співак Cheev. У нього красивий голос, цікаві тексти й мелодії. Також мені імпонує KOLA, подобається стиль YAKTAK,

– поділився Макс.

Колеги, які приємно вразили Барських за час повномасштабної війни

Виконавець поділився, що Оля Полякова і Даша Астаф'єва для нього розкрилися по-новому після 24 лютого.

"Серед колег по сцені мене приємно вразила своєю позицією Оля Полякова – тим, як вона підтримує наших людей, відкрито говорить про помилки минулого і вміє не лише їх визнавати, а й вчиться на них. Також Даша Астаф'єва. Вона була активною з самого початку повномасштабного вторгнення", – розповів артист.

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