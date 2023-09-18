До того ж виконавець зізнався, хто з колег по сцені його приємно вразив за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Макс Барських розповів про музичні відкриття
Співак зауважив, що український шоубізнес стрімко змінюється. Зараз з'являється дуже багато молодих виконавців, є чимало музичних експериментів й відбувається розквіт якісної музики. Як виявилось, сам артист слухає KOLA, YAKTAK і Cheev.
Мені подобається те, що наразі робить співак Cheev. У нього красивий голос, цікаві тексти й мелодії. Також мені імпонує KOLA, подобається стиль YAKTAK,
– поділився Макс.
Колеги, які приємно вразили Барських за час повномасштабної війни
Виконавець поділився, що Оля Полякова і Даша Астаф'єва для нього розкрилися по-новому після 24 лютого.
"Серед колег по сцені мене приємно вразила своєю позицією Оля Полякова – тим, як вона підтримує наших людей, відкрито говорить про помилки минулого і вміє не лише їх визнавати, а й вчиться на них. Також Даша Астаф'єва. Вона була активною з самого початку повномасштабного вторгнення", – розповів артист.
Що відомо про Барських після 24 лютого: головне
- До повномасштабного вторгнення співак будував кар'єру, зокрема, в Росії. Втім, після 24 лютого 2022 Барських засудив агресію Росії та відмовився повертати росіянам гроші за квитки на свої концерти. Ті кошти він передав на гуманітарну допомогу Україні.
- Попри те, що співак почав проводити концерти, щоб допомагати Україні, від своїх російськомовних пісень він не одразу відмовився. Наприклад, на благодійних концертах в Європі Макс співав старі хіти.
- Водночас 9 червня 2023 року артист все ж переклав російськомовну пісню "Тумани" на українську мову. Він зазначив, що хоче так зробити й з іншими своїми російськомовними хітами. І вже у вересні Макс Барських випустив перший україномовний альбом. Нова платівка музиканта налічує 10 композицій, де є 6 нових пісень та 4 перекладені треки, серед яких – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".