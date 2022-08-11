Макс Барських (справжнє ім'я – Микола Бортник) не став приховувати, що у США виступає і на корпоративах, й опублікував у своєму інстаграмі відео з приватної вечірки українського олігарха. На сцені він з'явився з синьо-жовтим прапором і подякував за запрошення, адже частину гонорарів передає на допомогу Батьківщині.

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Як у росії "підгорає" через Макса Барських

Продюсер Макса Барських Алан Бадоєв показав, як це "роздули" росЗМІ. Ті вчепилися, що співак на пару зі Світланою Лободою, яку нібито теж запросили на вечірку, співав свої російськомовні хіти.

російська істерична преса знову п*здить. А ми і не проти! Вони що реально сподівалися, що Макс не буде виконувати свої пісні? Ні, ні, це просто для вас він не буде їх співати. Ми експропріювали не тільки ваші гроші, а й мову. Змиріться,

– саркастично прокоментував Алан Бадоєв.

Скриншот з інстаграм-сторіс Алана Бадоєва

Нагадаємо, у березні Макс Барських заборонив використовувати свою музику в росії.