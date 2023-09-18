Артист запевнив, що заробітки за концерти різні, це залежить від багатьох чинників. Днями продюсер Михайло Ясинський зізнався, що сума гонорару Барських – 50 тисяч доларів.

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Скільки заробляє Барських

Тепер співак особисто розповів про свій гонорар. За його словами, якщо йдеться про виступи на приватних корпоративах, то середній прайс артиста – 50 тисяч доларів (близько 1,9 мільйона гривень).

Водночас Макс зізнався, що рекордні заробітки завжди отримував за корпоративи на Новий рік.

Нові роки завжди були насичені, тому що це прайм-тайм. Мені здається, близько сотні тисяч доларів було за виступ… Але буває по-різному,

– заявив Барських.

Крім того, співак заявив, що оцінює свою успішність на 10 з 10.

Барських розповів про сварку з Бадоєвим

Музикант запевнив, що у роботі з продюсером Аланом Бадоєвим не обходиться без конфліктів. Макс пригадав гучну сварку з режисером під час зйомок кліпу "Хочу танцевать" у 2016 році.

Тоді Барських не погодився з ідеєю, яку запропонував Бадоєв. Через це знаменитості поскандалили, але згодом змогли помиритися.

Коли ми створюємо щось, бувають сутички. Якось на зйомках кліпу "Хочу танцевать" один з референсів, за задумом Алана, що я мав бути в жіночій сукні... Але це занадто... Ми так сильно посварилися, що Алан хотів скасовувати зйомку,

– розповів Макс

Макс Барських відповів на запитання: відео

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