Кліп зняли в культовому лондонському боксерському залі Rapton. Нагадаємо, що солістки британського гурту – українки Аня і Соня Купрієнко.
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Минулого місяця гурт Bloom Twins випустив новий трек Drunk & Loud, який був написаний у співавторстві та спродюсований Семом Гаррісом з X Ambassadors. Ця пісня є гімном для тих, хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу, відстоюючи свою свободу.
У кліпі йдеться про тему війни в Україні, а близнючки Анна та Софія взяли на себе ролі двох безстрашних українських дівчат, які протистоять російській банді.
Відео Bloom Twins присвятили довгоочікуваному контрнаступу ЗСУ у війні з Росією. Цікаво, що на початку відео згадуються слова російського диктатора: “Нравітся, не нравітся – тєрпі моя красавіца”, а вже наприкінці ролику головного бандита повісили.
Bloom Twins – Drunk & Loud: дивіться відео онлайн
Шанувальники гурту були вражені новою піснею. Вони висловили своє захоплення у коментарях:
- “Дівчата, це кайф! Дуже файні! Скоріш б їх всіх відшмагати! Пісня/кліп – вогонь!”
- “Це підпал. Фінал особливо прекрасний”.
- “Під час та після перегляду прямо топові відчуття всередині. Дівчата, ви круті!”
- “Дяка, дівчатка! Довго вас не було чутно, але коли повернулись, то видно що не спали!”
- “Без перебільшень, це одна з найкрутіших проукраїнських відеоробіт, які виходили останнім часом. Браво усім причетним, це розрив! Слава Україні!”
Додамо, що для зйомок кліпу дівчата понад 100 годин навчалися з відомими професійними каскадерами.
Що відомо про солісток Bloom Twins з України
- Солістки гурту Bloom Twins – Анна та Соня – родом з Броварів. П'ятнадцятирічні дівчата у 2014 році приїхали до Лондону і вже за три роки стали популярними.
- Вперше у 2016 році гурт Bloom Twins виступив з сольним концертом в Україні. За рік артистки знову завітали до Києва. Про українську аудиторію Аня і Соня говорять із захопленням і ностальгією.
- З початком повномасштабного вторгнення співачки багато допомагають українцям, зокрема збирають кошти. «Все зупинилося, як тільки почалася війна. Все, що ми робимо, зараз про Україну», – говорили вони минулого року.
- Додамо, що Анна та Соня займаються не лише музикою. Після приїзду до Англії українки підписали контракт з модельним агентством, тож вони часто беруть участь у модних показах.