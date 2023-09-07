Так, Alyosha & Emigrant випустили потужний трек The Power of Ukraine. Завдяки спільній роботі артисти планують зібрати кошти на протезування для військових.

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Alyosha & Emigrant презентували спільний трек

Композиція вийшла двомовною. Alyosha в пісні заспівала українською, а Emigrant виконав свої куплети українською мовою.

"Сила України" — це не лише про творчість. Це благодійна ініціатива, спрямована на підтримку наших мужніх українських воїнів, які багато пожертвували заради України та задля наближення нашої перемоги,
– зазначили артисти.

У кліпі знявся український захисник Гавриїл Петращук. Він перебував на протезуванні в США, де й знімали відеороботу.

Alyosha ​& EMIGRANT – The Power of Ukraine: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани висловили своє захоплення композицією:

  • "Це розрив";
  • "Круто, ви молодці!";
  • "Це неймовірне виконання";
  • "Супер";
  • "Сильно";
  • "Дякую за цю пісню";
  • "Дуже круто".

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