Це було модно в Херсоні, – Макс Барських зізнався, яке професію йому радили обрати батьки
Джерело:ТСН
Макс Барських розповів, що в дитинстві його родина пророкувала артисту зовсім інше майбутнє. Тоді ніхто не вірив, що він стане співаком та хотіли, аби Барських обрав іншу професію.
Спогадами про кар'єру артист поділився під час допрем'єрного прослуховування свого нового альбому "Зорепад". До нього увійшли 10 треків, які сподобалися шанувальникам.
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За словами Макса Барських, він з дитинства знав, що хоче співати на сцені. Однак мама та сестра радили йому обрати більш звичну професію.
Співак родом з Херсона, тож рідні пропонували йому піти навчатися на морську спеціальність.
З самого дитинства мені завжди казали "Ні". Я пам'ятаю, коли закінчував школу, моя сестра та мама мені казали йти до "мореходки". Бо це було модно в Херсоні. Казали, що треба вибирати таку професію, що буде приносити гроші,
– поділився Макс.
Артист зізнається – тоді в нього мало хто вірив. Навіть вчителька говорила йому про відсутність таланту. На щастя, це не зупинило юнака на шляху до мрії.
"У першому класі мені сказали, що у мене немає голосу. А я думав: "Блін, як так? Я ж люблю слухати Backstreet Boys та Брітні Спірс і хочу їх співати". Я ніколи не думав, що я талановитий. Я просто відчував свої мрії", – розповів Макс.
Скільки заробляє Макс Барських
- Раніше продюсер розповів про заробітки артиста. Михайло Ясинський заявив, що Барських до повномасштабного вторгнення заробляв по 50 тисяч доларів. "Працюєш ти 10 разів мінімум у місяць – по 50 і це 500 тисяч", – додав він.
- Крім того, Макс Барських до 24 лютого 2022 року отримував доходи і з Росії. Кожного кварталу артист отримував 300 тисяч доларів за роялті з країни-терориста.
- З початку великої війни Макс заборонив використовувати його музику в Росії. Також впали його заробітки. За словами продюсера, раніше зірки заробляли близько одного мільйона доларів на рік. Тепер ця сума 100 – 150 тисяч доларів.