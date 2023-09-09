Це було модно в Херсоні, – Макс Барських зізнався, яке професію йому радили обрати батьки

Макс Барських розповів, що в дитинстві його родина пророкувала артисту зовсім інше майбутнє. Тоді ніхто не вірив, що він стане співаком та хотіли, аби Барських обрав іншу професію.

Спогадами про кар'єру артист поділився під час допрем'єрного прослуховування свого нового альбому "Зорепад". До нього увійшли 10 треків, які сподобалися шанувальникам.

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За словами Макса Барських, він з дитинства знав, що хоче співати на сцені. Однак мама та сестра радили йому обрати більш звичну професію.

Співак родом з Херсона, тож рідні пропонували йому піти навчатися на морську спеціальність.

З самого дитинства мені завжди казали "Ні". Я пам'ятаю, коли закінчував школу, моя сестра та мама мені казали йти до "мореходки". Бо це було модно в Херсоні. Казали, що треба вибирати таку професію, що буде приносити гроші,

– поділився Макс.

Артист зізнається – тоді в нього мало хто вірив. Навіть вчителька говорила йому про відсутність таланту. На щастя, це не зупинило юнака на шляху до мрії.

"У першому класі мені сказали, що у мене немає голосу. А я думав: "Блін, як так? Я ж люблю слухати Backstreet Boys та Брітні Спірс і хочу їх співати". Я ніколи не думав, що я талановитий. Я просто відчував свої мрії", – розповів Макс.

Скільки заробляє Макс Барських